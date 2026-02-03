Ufficiale
Arsenal, annunciato l'arrivo del diciottenne Dixon dallo Stoke City
L'Arsenal ha annunciato nel pomeriggio l'acquisto di Jaden Dixon, difensore di 18 anni prelevato dallo Stoke City. Il giocatore vanta 5 presenze con la nazionale inglese Under 19 ed è eleggibile per la selezione giamaicana. In questa prima parte di stagione non è mai sceso in campo con la prima squadra dei Potters, vedendo il suo utilizzo limitato a 8 gettoni di presenza con la squadra riserve.
