Havertz fuori da 5 mesi, Arteta: "Penso possa giocare". Riecco anche Calafiori

L'Arsenal si appresta ad affrontare il Porstmouth in FA Cup, nella sfida in programma domenica 11 gennaio alle ore 15. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match ed ha aperto alla possibilità di rivedere fra i convocati Kai Havertz.

Il fantasista tedesco è sceso in campo l'ultima volta nella sfida del 17 agosto vinta 1-0 dall'Arsenal. In seguito si è fermato per un problema al ginocchio, motivo per il quale ha subito anche un intervento chirurgico.

Arteta ha dichiarato: "Se tutto va bene, penso di sì", ha detto Arteta sulla possibilità di utilizzarlo contro Portsmouth. "Sarà di nuovo nella squadra nei prossimi giorni. Si allena bene, ha aumentato il suo carico e lo sta affrontando molto bene. Sarà fantastico se potremo riaverlo", ha ammesso.

Havertz sembrava pronto per una ritorno già di recente, visto che era stato portato in panchina già nella gara giocata il 30 dicembre contro l'Aston Villa, vinta 4-1 dall'Arsenal. Successivamente però ha saltato le partite contro Bournemouth e Liverpool, con Arteta e il suo staff desiderosi di assicurarsi che fosse davvero pronto a competere al livello richiesto.

"Quando un giocatore ha la possibilità di indossare la nostra maglia e giocare per noi, sa che le richieste sono alte e basta", ha aggiunto Arteta. "Kai ne è consapevole", ha spiegato.

Buone notizie anche per quanto riguarda l'ex difensore del Bologna Riccardo Calafiori: come riporta Sky Sports, Arteta ha detto di aspettarsi che sia disponibile per la partita. Piero Hincapie è in dubbio. Calafiori è fuori per un problema muscolare, che lo ha costretto a saltare le ultime 5 gare di Premier.