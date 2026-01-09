L'Arsenal non uccide la Premier, Arteta: "Siamo un po' delusi perché volevamo vincere"

Mikel Arteta ha accolto con sentimenti contrastanti lo 0-0 contro il Liverpool all’Emirates Stadium, un risultato che non ha permesso all’Arsenal di chiudere una partita controllata a lungo (e forse il campionato), ma che consolida comunque il primato in classifica. Il pareggio consente infatti ai Gunners di portare a sei punti il vantaggio in vetta e di allungare a otto la serie di gare senza sconfitte in tutte le competizioni.

"Siamo delusi perché volevamo vincere", ha ammesso il tecnico spagnolo nel post-partita. "Nel primo tempo abbiamo dominato e creato le situazioni migliori: in partite come queste, i dettagli fanno la differenza e non siamo stati abbastanza precisi". Arteta ha sottolineato come fosse irrealistico pensare di comandare il gioco per novanta minuti contro una squadra del livello del Liverpool, ma ha anche rimarcato le occasioni sprecate nel momento migliore della gara.

Nella ripresa, secondo l’allenatore, l’Arsenal ha perso fluidità e pulizia tecnica: "Siamo stati insolitamente imprecisi con il pallone. Forse la fatica, forse le condizioni, ma abbiamo fatto più fatica a mantenere le giuste distanze per pressarli". Nonostante ciò, i Gunners hanno concesso pochissimo, impedendo agli avversari di trovare vere occasioni. Arteta ha però voluto soprattutto elogiare i suoi giocatori per il percorso recente. Dopo un periodo natalizio logorante, con partite ogni due o tre giorni, l’Arsenal ne esce rafforzato. "I ragazzi meritano grandi complimenti per quello che hanno fatto: mantenere concentrazione, fame e continuità in questo calendario è difficilissimo". Un punto che vale, dunque, non solo per la classifica, ma anche per il messaggio di solidità lanciato al campionato.