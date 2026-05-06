Arsenal in finale di Champions, Arteta potrà contare anche su Merino: il jolly è quasi al 100%

Buone notizie per Mikel Merino, che vede finalmente avvicinarsi il rientro dopo il lungo stop per infortunio. Il centrocampista dell’Arsenal è fermo dallo scorso gennaio a causa di un problema al piede che ha reso necessario anche un intervento chirurgico, seguito da un periodo di completa riabilitazione.

Nel frattempo, mentre i compagni di squadra si giocano traguardi importanti tra Premier League e Champions League, lo spagnolo ha iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi di lavoro individuale e progressivo recupero, Merino è tornato ad allenarsi parzialmente sul campo, come mostrato anche da alcuni contenuti diffusi dal club londinese. Lo stesso giocatore ha raccontato il suo percorso con grande lucidità: "Sta andando tutto molto bene, anche se lentamente. È frustrante per uno come me che vuole sempre aiutare la squadra". Parole che evidenziano la sua voglia di tornare protagonista, nonostante le difficoltà.

Merino ha poi sottolineato lo spirito collettivo che anima il gruppo: "Nel calcio c’è sempre un ruolo per tutti, che tu sia in forma o infortunato. È uno sport di squadra e si lavora sempre insieme". Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista potrebbe recuperare in tempo per la finale di Champions League, in programma il 30 maggio a Budapest, un’eventualità che rappresenterebbe un ritorno fondamentale per l’Arsenal nella fase più delicata della stagione.