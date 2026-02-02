L'Arsenal spera di recuperare Merino per fine stagione. Anche De la Fuente in ansia

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l’Arsenal e per la nazionale spagnola. Il club londinese ha ufficializzato ieri che Mikel Merino non scenderà più in campo per il resto della stagione. Il centrocampista iberico, infortunatosi durante la partita persa contro il Manchester United, ha riportato una frattura al piede destro, confermata dagli esami medici, e sarà costretto a una lunga assenza. Un duro colpo per i Gunners, che perdono uno dei punti fermi del proprio centrocampo.

Merino, 29 anni, sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e inizierà poi un percorso di riabilitazione che richiederà tempo e pazienza. Questa stagione lo vedeva già tra i protagonisti dell’Arsenal, con 6 gol in 33 presenze tra tutte le competizioni. Internazionale spagnolo con 41 caps, il centrocampista si era dimostrato una pedina chiave, in grado di giocare sia in mediana che più avanzato in attacco, apportando equilibrio, qualità tecnica e inserimenti pericolosi.

Nonostante la lunga assenza, il club rimane fiducioso sul fatto che Merino possa tornare ad allenarsi prima della chiusura della stagione, permettendogli di mantenere la forma in vista della Coppa del Mondo 2026 con la Spagna. Per l’Arsenal, però, sarà fondamentale trovare soluzioni tattiche e alternative a centrocampo per continuare a lottare per il titolo senza un elemento così importante.