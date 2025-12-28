Chance Kolo Muani, Vicario ci riprova: Crystal Palace-Tottenham, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Tottenham, ultima gara prevista per la 18a giornata di Premier League. Gli Spurs hanno bisogno estremo di punti per risalire la china della classifica, al contrario dei Glaziers che invece in caso di successo interno oggi aggancerebbero Manchester United e Chelsea in un colpo solo in zona Europa.

Scopriamo le scelte dei rispettivi allenatori. Da un lato mister Glasner non fa a meno del capitano Guehi - grande nome di mercato attorniato da voci insistenti su Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool - al fianco di Lacroix in difesa, in avanti conduce l'attacco bomber Mateta. Quanto al Tottenham, Thomas Frank dispone un 4-2-3-1 con l'ex Juventus Kolo Muani esterno alto a sinistra mentre Richarlison '9' di riferimento. L'altro ex bianconero di giornata, Bentancur, davanti la difesa insieme a Gray mentre Vicario - che ha più di qualcosa da farsi perdonare per degli errori grossolani commessi in stagione - a guardia dei pali.

Crystal Palace (4-2-3-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Clyne, Hughes, Wharton, Mitchell; Pino, Devenny; Mateta.

A disposizione: Benitez, Nketiah, Uche, Esse, Canvot, Sosa, Rodney, Benamar, Drakes-Thomas.

Allenatore: Glasner.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Gray; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison.

A disposizione: Kinsky, Dragusin, Takai, Davies, Palhinha, Johnson, Odobert, Tel, Scarlett.

Allenatore: Frank.

PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA

Manchester United - Newcastle 1-0

Nottingham Forest - Manchester City 1-2

Arsenal - Brighton 2-1

Brentford - Bournemouth 3-1

Burnley - Everton 0-0

Liverpool - Wolverhampton 2-1

West Ham - Fulham 0-1

Chelsea - Aston Villa 1-1

Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)

Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)

CLASSIFICA

1. Arsenal 42 punti

2. Manchester City 40

3. Aston Villa 39

4. Liverpool 32

5. Chelsea 29

6. Manchester United 29

7. Sunderland 27*

8. Brentford 26

9. Crystal Palace 26*

10. Fulham 26

11. Everton 25

12. Brighton 24

13. Newcastle 23

14. Tottenham 22*

15. Bournemouth 22

16. Leeds 19*

17. Nottingham Forest 18

18. West Ham 13

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 2

*una gara in meno

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)

11 reti: Igor Thiago (Brentford)

9 reti: Semenyo (Bournemouth)

8 reti: Ekitike (Liverpool)

7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)

6 reti: Mbeumo (Manchester United)