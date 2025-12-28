Algeria-Burkina Faso, le formazioni ufficiali: il figlio di Zidane dal 1', Belghali fuori
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Algeria-Burkina Faso, match valido per la seconda giornata di Coppa d'Africa 2025. Da segnalare tra i pali dei guerrieri del deserto uno dei figli di Zizou Zidane, Luca, mentre in panchina da segnalare la presenza di Belghali dell'Hellas Verona, in attesa di una chance a gara in corso.
Algeria (3-5-2): Zidane; Chergui, Mandi, Bensebaini; Hadjam, Boudaoui, Bennacer, Maza, Ait Nouri; Mahrez, Amoura.
A disposizione: Abdelli, Atal, Bakrar, Bedrane, Belghali, Benbot, Boulbina, Bounedjah, Chaibi, Hadj Moussa, Kebbal, Mandrea, Tougai, Zerrouki, Zorgane.
Allenatore: Petkovic.
Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Ouegraogo, Zougrana; Traore, Kabore, Ouattara.
Allenatore: Traore.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gabon-Mozambico 2-3
Ore 16.00 Guinea Equatoriale-Sudan
Ore 18.30 Algeria-Burkina Faso
Ore 21 Costa d'Avorio-Camerun
Gruppo E
1. Algeria 3 punti (dr +3)
2. Burkina Faso 3 (dr +1
3. Guinea Equatoriale 0 (-1)
4. Sudan 0 (-3)
Gruppo F
1. Costa d'Avorio 3 punti (dr +1)
2. Camerun 3 (+1)
3 Mozambico 3
4. Gabon 0 (-1)
LE GARE GIOCATE SABATO
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo 1-1
Gruppo C
Uganda - Tanzania 1-1
Nigeria - Tunisia 3-2
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 4 punti (dr +3)
2. DR Congo 4 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana 0 (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Nigeria 6 (dr +2)
2. Tunisia 3 punti (dr +1)
3. Tanzania 1 (dr -1)
4. Uganda 1 (dr -2)