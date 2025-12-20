Dalla Turchia: il Fenerbahçe posa gli occhi su Martinelli, ma c'è anche la Saudi League

In casa Arsenal è tempo di grandi manovre e la notizia del giorno riguarda il futuro di Gabriel Martinelli. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Sercan Hamzaoglu, il club londinese avrebbe aperto alla cessione dell'esterno brasiliano, nell'ambito di un più ampio piano di rinnovamento della rosa. In questo scenario, il Fenerbahçe sarebbe emerso come uno dei potenziali pretendenti. Un influente agente turco, noto per i suoi forti legami con il calcio inglese, avrebbe già avviato i contatti con la direzione sportiva dell'Arsenal per sondare la fattibilità dell'operazione.

Nonostante l'apertura dei Gunners, l'affare resta complesso. Martinelli è considerato un profilo ad alto valore di mercato, sia per quanto riguarda il costo del cartellino che per le pretese sull'ingaggio. A complicare i piani del Fenerbahçe si aggiunge l'interesse della Saudi Pro League: l'inserimento dei club sauditi potrebbe scatenare un'asta al rialzo, rendendo l'operazione economicamente proibitiva per la società di Istanbul.

L'eventuale addio arriverebbe in un momento di discreta forma per il brasiliano. In questa stagione, Martinelli ha collezionato 18 presenze, mettendo a referto 6 gol e un assist, confermandosi un elemento ancora capace di incidere, ma forse non più centrale nel progetto tecnico di Mikel Arteta. L'arrivo di giocatori come Eze, Madueke e la crescita di calciatori giovani come Ethan Nwaneri e Max Dowman ha ridotto il suo minutaggio.