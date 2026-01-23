Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Asprilla vicino al Galatasaray, c'è l'accordo col Girona. Era stato proposto alla Fiorentina

Yaser Asprilla è sempre più vicino al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale con il Girona per il trasferimento del talento colombiano.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito iniziale con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Qualora le condizioni previste venissero soddisfatte, il costo complessivo dell’operazione arriverebbe a 23 milioni di euro.

Nelle scorse settimane il giocatore era stato proposto alla Fiorentina, ma il club viola ha puntato su Solomon e Harrison

