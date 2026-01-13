Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, proposto il colombiano Yaser Asprilla del Girona: il profilo


© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:22Serie A
Daniele Najjar

Nome nuovo per il mercato di gennaio della Fiorentina. Al club viola infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è stato proposto Yaser Asprilla, in forza al Girona. Il 22enne, dopo essere esploso al Watford, non si è fino ad ora imposto nel club iberico ed è in cerca di una nuova sistemazione per avere più possibilità di essere convocato al Mondiale.

Ala destra (di piede mancino) colombiana, classe 2003, ha giocato anche sulla fascia opposta o da trequartista puro. In questa prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze fra Liga e Copa del Rey, con un gol all'attivo. Vanta già 11 presenze con la Colombia, con cui ha messo a segno 2 reti. Il Girona per lui ha investito una cifra intorno ai 18 milioni di euro (più bonus), ma nelle ultime settimane è finito indietro nelle gerarchie: da capire con che formula potrebbe uscire (prestito?) e se la Fiorentina possa effettivamente farci un pensiero. Nelle ultime 14 gare ha giocato solamente in tre casi da titolare, vivendone 5 in panchina per tutti i novanta minuti. Su di lui nelle score settimane ha messo gli occhi anche il Maiorca.

In Europa è sbarcato nell'estate del 2022, almeno formalmente, quando il Watford in Inghilterra lo ha prelevato dall'Envigado per circa 3 milioni di euro. Inizialmente lasciato in prestito al club dove è cresciuto fino a fine stagione, è poi arrivato effettivamente al Watford nell'estate 2022. In Championship, a 18 anni, alla prima stagione ha messo insieme 27 presenze, con una rete e due assist. L'anno successivo ha alzato l'asticella mettendo a segno 6 gol e 8 assist in 47 apparizioni fra campionato ed FA Cup, attirando così l'interesse del Girona. Con il Girona infine la passata annata ha realizzato 3 gol e 1 assist in 33 partite, giocandone anche 6 in Champions League.

