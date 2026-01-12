Assassinato Alain Orsoni, figura storica del nazionalismo corso, durante i funerali della madre

Corsicaoggi.com rivela che Alain Orsoni, figura storica del nazionalismo corso, è stato ucciso lunedì 12 gennaio 2026 durante i funerali della madre a Vero intorno alle 16, paese natale della sua famiglia, nei pressi di Ajaccio. Aveva 72 anni.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’uomo, 72 anni, è stato colpito da un unico proiettile al torace. L’ipotesi principale è quella di un tiratore appostato, circostanza che indica un’azione preparata e mirata. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: vigili del fuoco e Samu hanno tentato di rianimare la vittima per circa un’ora, prima che il decesso venisse ufficialmente constatato.

Nel luglio 2008 assunse la presidenza dell’Ajaccio, succedendo a Michel Moretti, sfuggendo nello stesso anno ad un primo tentativo di omicidio. Durante gli anni alla guida dell’ACA, Orsoni rimase una figura centrale e controversa della vita pubblica ajaccina.