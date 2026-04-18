Assurdo nel campionato australiano: partita interrotta per invasione di... gabbiani

Per chi non è solito vivere a ridosso di zone di mare sarà una novità. Ieri sera, una partita della Serie A australiana (A-League) è stata improvvisamente interrotta per un'invasione di gabbiani. All'AAMI Park di Melbourne (vicino alla baia della città) i padroni di casa del Victory hanno sfidato i Newcastle Jets in una gara piuttosto divertente per gli spettatori paganti (2-2), ma nel finale di gara i giocatori in campo sono stati costretti a fermarsi per qualche istante.

Uno stormo di gabbiani molesti ha invaso il campo, rubando la scena e diventando rapidamente contenuto virale del web. Uno dei top player dei Jets, Lachlan Bayliss, ha persino faticato a battere un calcio di punizione, con i volatili a infastidirlo a ridosso della linea laterale in un contesto decisamente comico.

Le bizzarre immagini del blitz dei gabbiani hanno circondato due giocatori della squadra ospite, noncuranti tuttavia del caos creato dagli ospiti indesiderati sul terreno di gioco. In poco tempo i video-testimonianza hanno fatto il giro dei social media, con numerosi tifosi che hanno approfittato della situazione per lasciarsi andare a qualche battuta: "Spero che abbiano pagato tutti il biglietto", ha scherzato un utente su X. "La natura che riprende i suoi spazi", ha scritto un altro. In realtà, questi uccelli marini si presentano spesso in gran numero durante le partite casalinghe dei Melbourne Storm in NRL (National Rugby League) e anche al vicino MCG per gli incontri di AFL (Australian Football League).