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Neymar: "Stiamo perdendo i dribblatori. Pochi come Vinicius, Rodrygo e Cherki"

Neymar: "Stiamo perdendo i dribblatori. Pochi come Vinicius, Rodrygo e Cherki"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Nel calcio moderno dominato da fisicità e ritmi sempre più elevati, c’è ancora spazio per la fantasia. Ne è convinto Neymar, che ha voluto accendere i riflettori su Vinicius Junior, Rodrygo e Rayan Cherki, indicandolo come uno degli ultimi interpreti puri della tecnica. Intervistato da Ziggo Sport, l’attaccante oggi al Santos ha espresso una riflessione più ampia sull’evoluzione del gioco: “Il calcio è cambiato, oggi si vedono sempre meno giocatori con qualità tecniche fuori dal comune”.

Nel suo elenco ristretto compaiono anche Vinícius Jr. e Rodrygo, ma è proprio Cherki ad attirare l’attenzione per il suo stile: "Oggi vediamo pochissimi giocatori con doti tecniche eccezionali, come Vinicius, Rodrygo, Rayan Cherki: sono davvero una manciata. Il calcio ora è più incentrato sulla potenza e sull'intensità. Ecco perché stiamo perdendo un'intera generazione di giocatori con doti tecniche eccezionali: i dribblatori.

Secondo Neymar, la tendenza attuale privilegia potenza e intensità, rischiando di penalizzare la creatività individuale: “Si lavora molto sulla forza e così si perde parte del talento. I dribblatori stanno scomparendo”. Un’analisi che trova riscontro nella crescita del talento francese, protagonista di una prima stagione convincente con il Manchester City.

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