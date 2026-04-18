Real, Tchouameni spiazza: "1-2 anni fa ero un giocatore pessimo, tutti parlavano di me"

Aurelien Tchouameni non scende a compromessi. Il centrocampista francese del Real Madrid ha ripercorso i suoi momenti negativi al Bernabeu, tra fischi e commenti che riflettevano l'incertezza attorno al suo conto: "Ero diventato il capro espiatorio. Nei primi 10-20 minuti lo stadio fischiava ogni volta che toccavo palla", ha raccontato in un'intervista al Pivot Podcast. "Una situazione del genere o ti distrugge, o ti spinge a pensare: 'le cose stanno così', vediamo cosa posso controllare".

"E l'unica cosa che posso controllare è il mio rendimento. Il livello di pressione al Real Madrid è qualcosa di diverso. La gente parlerà di tutto ciò che fai, che sia un bene o un male", ha aggiunto. Insomma, non è stato facile per il francese di 26 anni che ormai milita nel Real Madrid dall'estate del 2022, dopo aver lasciato il Monaco: "Tutti parlavano di me, del mio modo di giocare. Uno, due anni fa ero un pessimo giocatore, mi fischiavano allo stadio", il ricordo perfetto proposto da Tchouameni. Insomma, nulla a che vedere con il club monegasco dal quale proveniva.

Forza e crescita personale. "Sento di aver passato molto, e questo mi ha sicuramente aiutato mentalmente. Ora so che non importa cosa io faccia, la gente parlerà, quindi semplicemente non ci presto attenzione. Giocare per il Real Madrid è il palcoscenico più grande dello sport: la pressione è un privilegio", ha continuato Tchouameni.