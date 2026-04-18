A fine stagione lascerà il Crystal Palace, ma Glasner resta sul pezzo: "Darò tutto fino alla fine"

Il conto alla rovescia è iniziato, ma l’intensità resta immutata. Oliver Glasner, prossimo all’addio al Crystal Palace, ha voluto chiarire che la fine della sua esperienza non inciderà minimamente sull’impegno quotidiano.

Il tecnico austriaco, che a gennaio ha annunciato la volontà di lasciare al termine della stagione, continua a lavorare con la stessa dedizione che lo ha portato a scrivere una pagina storica: la conquista della FA Cup 2025, primo trofeo importante nella storia del club. E il cammino europeo potrebbe regalare un’altra soddisfazione, visto l’approdo alle semifinali di Conference League.

“Per me è semplice: faccio questo lavoro perché lo amo, e per questo do sempre il 100%”, ha spiegato Glasner a Sky Sports. “Il giorno in cui sentirò di non poter dare tutto, allora sarà il momento di fermarmi”. Dopo la qualificazione europea, l’allenatore ha concesso una serata libera ai suoi giocatori a Firenze, segnale di un gruppo unito e consapevole del traguardo raggiunto. Ma il focus resta sul finale di stagione: lunedì a Selhurst Park arriva il West Ham United, impegnato nella lotta salvezza.