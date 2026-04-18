Haaland, che dardo all'Arsenal: "Bisognerebbe chiedere a loro se sentono la pressione"

Una sfida nella sfida, una partita dal peso incalcolabile per il titolo di Premier League. Manchester City-Arsenal sarà questo e molto altro domani, nella lotta al vertice del campionato inglese: i Gunners a 70 punti, la squadra di Guardiola a 64 punti. Tutto a sei giornate dal termine della stagione. Qualsiasi risultato finirà sulla bocca di tutti, altrettanto per le dichiarazioni nell'avvicinamento al super match.

In questo senso uno come Erling Haaland, capocannoniere della Premier con 22 gol, sarà uno dei protagonisti più attesi e nel frattempo ha rilasciato dichiarazioni pesanti a Sky Sports UK: "Come una finale. Sinceramente, non mi sento affatto nervoso. Non abbiamo nulla da perdere, non sento alcuna pressione perché abbiamo inseguito il titolo per tutta la stagione".

"Bisognerebbe chiedere all'Arsenal se sentono la pressione", ha stuzzicato Haaland chi come l'Arsenal quest'anno si ritrova con un buon vantaggio rispetto ai citizens per la lotta al titolo. Reduci da settimane difficili tuttavia, dalla finale di Carabao Cup persa proprio con il City all'eliminazione dalla FA Cup contro il Southampton, poi il ko interno con il Bournemouth in Premier. Solo la qualificazione sofferta in semifinale di Champions ha ridato respiro ai Gunners, parsi tuttavia scarichi ultimamente.

"Contro l'Arsenal è sempre una battaglia. Di solito ci sono molti giocatori intorno a me. (...) Questo weekend sarà come una finale", ha ribadito Haaland. "È una partita fondamentale, probabilmente la più importante e la migliore che si possa giocare, quindi spero che sia eccezionale. Lo sappiamo tutti, conosciamo bene l'importanza di questo match".