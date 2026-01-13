Un talento al giorno, Brian Madjo: il lussemburghese che assomiglia tanto a Lukaku

Innesto di prospettiva per l'Aston Villa. La formazione di Birmingham ha reso noto l'ingaggio dal Metz di Brian Madjo, attaccante promettente 17enne già convocato nella Nazionale maggiore del Lussemburgo. Madjo è un attaccante versatile, principalmente impiegato come centravanti , ma capace di giocare anche come ala destra o ala sinistra. La sua fisicità lo rende ideale per ruoli centrali, ma la sua tecnica gli permette di adattarsi sulle fasce.

Brian Madjo è descritto come un attaccante moderno, atletico e fisicamente imponente, con un fisico "solido come una roccia". Il suo stile combina potenza fisica con abilità tecniche interessanti, rendendolo un giocatore completo per la sua età. È spesso paragonato a Romelu Lukaku per la presenza in area, la capacità di reggere i contrasti e l'atletismo, ma alcune analisi lo considerano "più completo" grazie a una maggiore versatilità e intelligenza tattica. Predilige il gioco aereo, i duelli corpo a corpo e le progressioni palla al piede, ma deve ancora maturare in termini di finalizzazione e precisione nei passaggi.

Nome: Brian Madjo

Nato il: 12 gennaio 2009

Nazionalità: lussemburghese

Ruolo: attaccante

Squadra: Aston Villa

Assomiglia a: Romelu Lukaku

