L'Aston Villa piazza il colpo Brian Madjo: 12 milioni al Metz per il talento di 16 anni

Le casse del Metz possono tirare un respiro di sollievo grazie alla cessione di Brian Madjo, giovane talento anglo-lussemburghese di appena 16 anni, passato all’Aston Villa con un contratto quinquennale. La cifra dell’operazione -12 milioni di euro - rappresenta un vero colpo per il club francese, soprattutto se si considera che Madjo vanta solo cinque presenze in Ligue 1, per un totale di circa 160 minuti di gioco.

Madjo aveva già fatto parlare di sé lo scorso agosto, quando contro lo Strasburgo è diventato il più giovane giocatore della storia del Metz a esordire titolare in Ligue 1, a soli 16 anni e 217 giorni. Nato a Enfield, in Inghilterra, il giovane attaccante era arrivato a Metz nel 2023 dal Racing FC Union Luxembourg, firmando il primo contratto professionistico nel giugno successivo. Sotto la guida di Stéphane Le Mignan, si è integrato nel gruppo della prima squadra, continuando nel frattempo a giocare con la squadra riserve.

Nonostante l’età e l’esperienza limitata, il fisico imponente (1,93 m) e il potenziale del giocatore hanno convinto l’Aston Villa a scommettere su di lui come prospetto a lungo termine. Madjo ha di recente ha cambiato nazionalità sportiva, scegliendo di rappresentare l’Inghilterra Under 17. Questa operazione diventa così la sesta cessione più remunerativa nella storia del Metz, dietro a giocatori come Georges Mikautadze, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr e Lamine Camara. Per il club francese, che negli ultimi sei mesi aveva già incassato circa 18 milioni da altre cessioni, si tratta di un’iniezione finanziaria fondamentale, destinata a sostenere il progetto sportivo e a rafforzare la stabilità economica della società. Madjo, pur giovane, si conferma un nome da seguire nel futuro del calcio europeo.