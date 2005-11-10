PSG-Barça, notte agitata per i blaugrana: fuochi d’artificio davanti all’hotel di Parigi

La tensione sale a Parigi prima di una delle partite più attese della stagione. A poche ore dal confronto tra PSG e Barcellona, valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League, la squadra catalana ha vissuto una notte movimentata a causa di alcuni fuochi d’artificio esplosi nei pressi dell’hotel dove alloggiava.

L’episodio è stato ripreso in diretta da un giornalista spagnolo della trasmissione El Chiringuito: intorno all’1:15 della notte, alcune detonazioni sono state udite nelle vicinanze del Domaine Reine Margot, struttura a cinque stelle situata a Issy-les-Moulineaux, nell’area metropolitana parigina.

Un episodio senza conseguenze

I fuochi d’artificio sono durati poco e non è stata chiarita l’identità dei responsabili. Si tratta comunque di una pratica già vista in passato in occasione delle grandi sfide europee, con tifosi delle squadre avversarie che tentano di disturbare il riposo degli ospiti alla vigilia di appuntamenti importanti. L’episodio aggiunge ulteriore elettricità al clima che circonda una sfida tra due delle squadre più attese della Champions e che si vive nella capitale francese negli ultimi giorni. Il match, però, non è mai stato realmente in dubbio: le autorità francesi hanno confermato lo svolgimento regolare della partita nonostante le tensioni registrate negli ultimi giorni a Parigi.

Sul campo sarà una sfida tra due formazioni in grande forma: il PSG campione d’Europa in carica e un Barcellona reduce da un avvio perfetto, con undici vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Ma la battaglia è già iniziata anche fuori dal terreno di gioco.