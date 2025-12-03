Atletico Madrid, Gallagher: "So di essere in un club di livello mondiale, ma vorrei giocare di più"

Conor Gallagher, centrocampista dell'Atletico Madrid ha ribadito di trovarsi bene nel club, ma ha anche sottolineato il suo desiderio di giocare con maggiore regolarità. L'ex centrocampista di Chelsea e Crystal Palace ha partecipato finora a 15 partite di La Liga in questa stagione, ma solo nel 20% di queste è partito titolare: questo ha aumentato le voci di un forte interesse del Manchester United per gennaio.

"Sono felice, ma ovviamente voglio giocare il più possibile", ha dichiarato Gallagher in una recente intervista concessa a Sky Sport. "Ogni calciatore vorrebbe essere in campo per 90 minuti ogni singola partita. Chiaramente, sono in un club di livello mondiale e ci sono molti giocatori incredibili. La cosa più importante è come gioca la squadra e i risultati che otteniamo. Al momento, sta andando davvero bene per noi".

L'Atletico Madrid dopo 15 giornate di Liga ha conquistato 31 punti in campionato, con 9 vittorie, 4 pareggi e 2 gare perse: quarto posto in classifica alle spalle del Villarreal e con sei punti di ritardo rispetto al Barcellona primo in classifica. Real e Villarreal hanno comunque una gara in meno, così come il Betis, quinto in classifica ma staccato di ben sette lunghezze dai Colchoneros.