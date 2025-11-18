Gallagher allontana la Premier League: "Il mio obiettivo è vincere titoli con l'Atletico Madrid"

Conor Gallagher pensa soltanto all'Atletico Madrid. Il centrocampista dei Colhoneros, intervistato dall'edizione odierna di AS, allontana ogni tipo di partenza nel mercato di gennaio nonostante dall'Inghilterra arrivino voci di interessamenti da parte di club che militano in Premier League:

A livello personale, hai giocato in ogni partita, ma pochissime da titolare. Sei soddisfatto o aspiri a qualcosa di più?

"No, no, certo che no. Non sono soddisfatto. Non credo che nessuno lo sia se non gioca quanto vorrebbe, ma continuerò a lavorare sodo per aiutare la squadra ogni volta che ne avrò l'opportunità, e spero che arriveranno altre occasioni da titolare".

Si parla molto del tuo futuro e le notizie dall'Inghilterra ci dicono che potresti andartene a gennaio. Stai pensando di andartene o stai chiudendo la porta a una partenza?

"Sono molto felice qui. Il mio obiettivo è vincere titoli con l'Atletico e voglio avere un ruolo più importante in squadra. E, come ho detto, continuerò a lavorare il più duramente possibile per giocare più minuti e poter aiutare la squadra".

Pensi che l'Atletico sia in grado di lottare per ogni titolo?

"Assolutamente sì. Questo è l'obiettivo dell'Atleti, lo è sempre stato: lottare per ogni titolo possibile. Credo che siamo fiduciosi e abbiamo un'ottima squadra per riuscirci".