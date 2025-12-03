Riposa capitan Saka, Calafiori ancora dal 1': Arsenal-Brentford, le formazioni ufficiali
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Arsenal-Brentford, match valido per il 14esimo turno di Premier League. C’erano dubbi su quanto Mikel Arteta avrebbe ruotato la squadra dopo una settimana così intensa, alla fine riposano Eberechi Eze, Saka e Timber, dal primo minuto in difesa insieme Mosquera-Hincapié, c'è l'ex Bologna Calafiori (seconda da titolare di fila) sulla fascia mancina. In attacco Merino falso nove, Madueke e Martinelli ai suoi lati. Keith Andrews, lato avversari, apporta cinque cambi alla sua squadra del Brentford. Il super bomber Igor Thiago però è in panchina.
Arsenal (4-3-3): Raya, White, Mosquera, Hincapie, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Martinelli, Merino.
A disposizione: Arrizabalaga, Saka, Eze, Jesus, Timber, Gyokeres, Norgaard, Nwaneri, Lewis-Skelly.
Allenatore: Arteta.
Brentford (4-2-3-1): Kelleher, Kayode, Ajer, Van Den Berg, Pinnock, Henry, Janelt, Jensen, Yarmoliuk, Ouattara, Schade.
A disposizione: Valdimarsson, Thiago, Henderson, Onyeka, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Arthur, Donovan.
Allenatore: Andrews.
Il programma completo
Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5
Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford
Brighton - Aston Villa
Burnley - Crystal Palace
Wolves - Nottingham Forest
Leeds - Chelsea
Liverpool - Sunderland
Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham
CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28 *
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21 *
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19 *
13. Tottenham 19 *
14. Newcastle 19 *
15. Fulham 17 *
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2