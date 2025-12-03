Haaland impressionante: "La gente dovrebbe criticarmi se non facessi grandi numeri al City"

Erling Haaland ha infranto il primo record di gol di Alan Shearer in Premier League e potrebbe presto batterne un altro. Il gigante norvegese, con la rete nel 5-3 del Manchester City sul Fulham di ieri, ha raggiunto il suo 100º gol in Premier League. Il numero 9 di Guardiola ha realizzato 100 reti in 111 presenze, diventando il giocatore più veloce di sempre a riuscirci e superando appunto Shearer, capace di tagliare il traguardo in 124 partite però.

La leggenda del Newcastle e dell’Inghilterra, tuttavia, detiene un altro primato: il totale dei gol segnati in Premier League (260) in carriera. Una meta alla quale Haaland è stato accostato. "Lo so", ha dichiarato a Sky Sports UK da Craven Cottage. "Ma non ci penso troppo...". E ha aggiunto: "Non voglio dirlo apertamente, ma quando sei un attaccante del Manchester City devi garantire grandi numeri. È il mio lavoro. La gente dovrebbe criticarmi se non lo faccio. Di solito è ciò che succede. Alla fine, devo fare il mio dovere".

Al momento il norvegese di 25 anni è capocannoniere del campionato inglese, anche se era rimasto a secco nelle due precedenti partite. Sul traguardo dei 100 gol ha confidato: "Lo sapevo. È quello che cerco di fare, cerco di aiutare la squadra segnando gol. È il mio lavoro", il commento sincero di Haaland. "Ogni partita è diversa e non puoi pensare a quelle precedenti. Abbiamo perso contro Newcastle e Bayer Leverkusen, ma ora ne abbiamo vinte due di fila. È un calendario duro, ci sono molte partite nel prossimo mese".