Douglas Luiz 'deve' giocare per essere riscattato? Dyche: "Ho piena libertà di gestione"

Avventura con più ombre che luci quella che sta vivendo Douglas Luiz con la maglia del Nottingham Forest. Arrivato in estate dalla Juventus, il centrocampista brasiliano è stato frenato da una serie di problemi fisici che ne hanno limitato e non poco il minutaggio. Al momento sono 9 le sue apparizioni stagionali tra tutte le competizioni, di cui 7 restando in campo almeno 45 minuti. Un dato non da poco perché, collezionandone altre 8 - giocando almeno un tempo a gara - da qui alla fine della stagione, scatterà l'obbligo di riscatto da parte del Forest per 28,5 milioni di euro.

In caso di riscatto, il giocatore firmerà un contratto con i Tricky Trees fino al 2030. Una questione che comunque non sembra interessare troppo il tecnico Sean Dyche, come ha fatto capire nella conferenza in vista del match contro il Fulham: "Ho la libertà di gestire il club e la dirigenza del Forest lo ha chiarito molto bene, soprattutto per quanto riguarda la squadra. Per me non c’è alcun problema legato agli aspetti contrattuali".