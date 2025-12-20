Newcastle, non basta la doppietta di Woltemade: "Non so perché abbiamo subito 2 gol"

L'attaccante del Newcastle Nick Woltemade, intervenuto a TNT Sports, ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Chelsea arrivato nonostante il doppio vantaggio grazie ad una sua doppietta: "Non va bene. Abbiamo giocato un primo tempo fantastico, con grande energia e pressando molto bene. Nel secondo tempo siamo comunque andati abbastanza bene, anche se è stata una sfortuna subire due gol in due situazioni in cui normalmente non li subiamo.

Se avete visto come abbiamo giocato nel primo tempo - prosegue il centravanti tedesco -, possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Non so perché abbiamo subito due gol. È successo. Continueremo a lavorare su questo e forse la prossima volta potremo giocare 90 minuti così".

Sui due gol segnati, arrivati dopo che nell'ultimo turno aveva deciso il derby col Sunderland con un'autorete: "La scorsa settimana non è stata una buona settimana o una buona partita per me. Quando sono arrivato alla partita di Carabao Cup mercoledì, il pubblico ha cantato il mio nome: è stato così bello. È stato fantastico e sapevo che mi volevano ancora bene anche dopo l'autogol. Volevo fare una buona prestazione oggi e credo di esserci riuscito. Voglio solo ringraziare i tifosi per essere stati ancora gentili con me".