Il Celta Vigo non riesce a superare l'Oviedo: il sabato il Liga comincia con uno 0-0

Dopo l'1-1 tra Valencia e Maiorca, la 17^ giornata de LaLiga è proseguita mandando in scena Oviedo-Celta Vigo come prima partita del sabato. 90 minuti all'insegna della battaglia e dell'equilibrio, che si sono chiusi - non a caso - con il punteggio di 0-0. Il Celta, fresco avversario del Bologna in Europa League, raggiunge l'Athletic Bilbao a quota 23 mentre l'Oviedo non si stacca dalla zona retrocessione. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LaLiga, 17a giornata

Venerdì 19 dicembre

Valencia - Maiorca 1-1

Sabato 20 dicembre

Oviedo - Celta Vigo 0-0

Levante - Real Sociedad

Osasuna - Alaves

Real Madrid - Siviglia

Domenica 21 dicembre

Girona - Atletico Madrid

Villarreal - Barcellona

Elche - Vallecano

Betis Siviglia - Getafe

Lunedì 22 dicembre

Athletic Bilbao - Espanyol

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 punti*

2. Real Madrid 39*

3. Villarreal 35

4. Atletico Madrid 34*

5. Espanyol 30

6. Betis Siviglia 25

7. Athletic Bilbao 23*

8. Celta Vigo 23*

9. Siviglia 20

10. Getafe 20

11. Elche 19

12. Alaves 18

13. Vallecano 18

14. Maiorca 18*

15. Real Sociedad 16

16. Valencia 16*

17. Osasuna 15

18. Girona 15

19. Oviedo 11*

20. Levante 9

*una gara in più