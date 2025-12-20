Il Celta Vigo non riesce a superare l'Oviedo: il sabato il Liga comincia con uno 0-0
Dopo l'1-1 tra Valencia e Maiorca, la 17^ giornata de LaLiga è proseguita mandando in scena Oviedo-Celta Vigo come prima partita del sabato. 90 minuti all'insegna della battaglia e dell'equilibrio, che si sono chiusi - non a caso - con il punteggio di 0-0. Il Celta, fresco avversario del Bologna in Europa League, raggiunge l'Athletic Bilbao a quota 23 mentre l'Oviedo non si stacca dalla zona retrocessione. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad
Osasuna - Alaves
Real Madrid - Siviglia
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 39*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Real Sociedad 16
16. Valencia 16*
17. Osasuna 15
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 9
*una gara in più