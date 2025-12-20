Woltemade illude, rimonta del Chelsea: 2-2 e spettacolo tra il Newcastle e i Blues

Se il buongiorno si vede dal mattino, la 17^ giornata di Premier League sarà all'insegna dello spettacolo e delle emozioni. Nel primo match di oggi, in programma alle 13.30, in campo Newcastle e Chelsea. Sfida decisamente poco adatta ai deboli di cuore, che si colora subito di bianconero: i Magpies, infatti, dopo 20 minuti sono già sul 2-0 grazie ad una doppietta del puntualissimo Woltemade. La squadra di Maresca sembra essere condannata ad una sonora sconfitta, ma nel secondo tempo arriva la reazione di carattere. Al 49' James riporta i Blues in partita mentre, al minuto 66, arriva il pareggio a firma di Joao Pedro. Un punto a testa che, visto l'andamento della gara, regala certamente più soddisfazione ai londinesi rispetto alla formazione di Howe. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

Sabato 20 dicembre

Newcastle-Chelsea 2-2

Bournemouth-Burnley

Brighton-Sunderland

Manchester City-West Ham

Wolverhampton-Brentford

Tottenham-Liverpool

Everton-Arsenal

Leeds-Crystal Palace

Domenica 21 dicembre

Aston Villa-Manchester United

Lunedì 22 dicembre

Fulham-Nottingham Forest

Classifica

1. Arsenal 36

2. Manchester City 34

3. Aston Villa 33

4. Chelsea 29*

5. Crystal Palace 26

6. Liverpool 26

7. Sunderland 26

8. Manchester United 26

9. Everton 24

10. Brighton 23

11. Tottenham 23

12. Newcastle 23*

13. Bournemouth 21

14. Brentford 20

15. Fulham 20

16. Nottingham 18

17. Leeds 16

18. West Ham 13

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2

*una partita in più