Woltemade illude, rimonta del Chelsea: 2-2 e spettacolo tra il Newcastle e i Blues
Se il buongiorno si vede dal mattino, la 17^ giornata di Premier League sarà all'insegna dello spettacolo e delle emozioni. Nel primo match di oggi, in programma alle 13.30, in campo Newcastle e Chelsea. Sfida decisamente poco adatta ai deboli di cuore, che si colora subito di bianconero: i Magpies, infatti, dopo 20 minuti sono già sul 2-0 grazie ad una doppietta del puntualissimo Woltemade. La squadra di Maresca sembra essere condannata ad una sonora sconfitta, ma nel secondo tempo arriva la reazione di carattere. Al 49' James riporta i Blues in partita mentre, al minuto 66, arriva il pareggio a firma di Joao Pedro. Un punto a testa che, visto l'andamento della gara, regala certamente più soddisfazione ai londinesi rispetto alla formazione di Howe. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley
Brighton-Sunderland
Manchester City-West Ham
Wolverhampton-Brentford
Tottenham-Liverpool
Everton-Arsenal
Leeds-Crystal Palace
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 36
2. Manchester City 34
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26
7. Sunderland 26
8. Manchester United 26
9. Everton 24
10. Brighton 23
11. Tottenham 23
12. Newcastle 23*
13. Bournemouth 21
14. Brentford 20
15. Fulham 20
16. Nottingham 18
17. Leeds 16
18. West Ham 13
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
*una partita in più