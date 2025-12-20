Voller applaude Karl: "È fantastico vedere come gioca, è il futuro del calcio tedesco"

Il calcio tedesco si gode il suo nuovo talento. Si tratta di Lennart Karl, trequartista classe 2008 nonché grande sorpresa di questo inizio di stagione in cui ha collezionato con la formazione di Kompany 6 gol e 2 assist in 21 apparizioni tra tutte le competizioni. Oltre ad aver ben figurato con i bavaresi, anche il suo impatto con l'Under 21 tedesca è stato da urlo. In occasione delle sue 2 prime partite, giocate a novembre contro Malta e Georgia, ha messo a segno 3 gol.

Di Karl e non solo ha parlato Rudi Voller, direttore della Nazionale tedesca, in un'intervista a Welt: "È fantastico vedere come sta giocando. Ma quando si parla di giovani talenti, penso anche a Said El Mala e Assan Ouédraogo, che ha persino segnato contro la Slovacchia. È fantastico per il calcio tedesco. Sei mesi fa, c'era un'enorme protesta per lo sviluppo dei giovani. Ora, all'improvviso, abbiamo tre giocatori che nessuno considerava nemmeno una possibilità fino a pochi mesi fa. Questo è il futuro del calcio tedesco".