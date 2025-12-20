Bayern, Kompany e i 13 giorni di riposo: "Sarà utile in seguito, poi dritti fino al Mondiale"

Sta destando scalpore, in Germania e non solo, la decisione del tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany di concedere 13 giorni di riposo alla squadra dopo il match di domani contro l'Heidenheim. Fatto inusuale, in un calcio moderno sempre più caratterizzato da impegni fitti e allenamenti per preparare ogni incontro.

Proprio alla vigilia di questa partita, il mister dei bavaresi ha parlato di questa scelta in conferenza stampa: "I 13 giorni liberi ai ragazzi? In Inghilterra in 13 non ho avuto né pausa invernale né vacanze di Natale. Voi non vi rendete conto di quanto può essere utile in seguito a livello di energia. Da qui in poi i giocatori andranno dritti fino al Mondiale. Io da calciatore una volta ho avuto 6 giorni di riposo in un anno intero. Per la salute fisica e mentale, ora capisco quanto sia prezioso".