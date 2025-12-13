Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Palmer torna a disposizione. Il trequartista potrebbe giocare contro l'Everton

Dopo essere stato preservato nella sfida di Champions League contro l’Atalanta, persa dal Chelsea a Bergamo per 2-1, Cole Palmer dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di campionato sul campo dell’Everton, in programma questo pomeriggio. A confermarlo è stato l’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, nella conferenza stampa di ieri, pur mantenendo un certo grado di cautela sulle condizioni fisiche del suo giocatore.

"Sì, sta bene, è in miglioramento. Al momento è disponibile", ha spiegato Maresca. "Giovedì ha concluso la sessione con sensazioni non del tutto positive, ma nel complesso la situazione è sotto controllo". Il tecnico italiano resta dunque prudente, consapevole di una stagione fin qui altalenante per il talento inglese. Palmer, ex gioiello del Manchester City, è infatti stato rallentato nelle ultime settimane da diversi problemi fisici, in particolare all’inguine e a un dito del piede, che ne hanno condizionato continuità e rendimento. Il suo possibile rientro rappresenterebbe comunque una notizia importante per il Chelsea, che spera di ritrovare presto il miglior Palmer per affrontare al meglio una fase delicata della stagione.

Il programma completo
Chelsea - Everton
Liverpool - Brighton
Burnley - Fulham
Arsenal - Wolves
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth

Classifica
Arsenal 33
Manchester City 31
Aston Villa 30
Crystal Palace 26
Chelsea 25
Manchester United 25
Everton 24
Brighton 23
Sunderland 23
Liverpool 23
Tottenham 22
Newcastle 22
Bournemouth 20
Brentford 19
Fulham 17
Leeds 15
Nottingham 15
West Ham 13
Burnley 10
Wolverhampton 2

