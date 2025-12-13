Chelsea, Palmer torna a disposizione. Il trequartista potrebbe giocare contro l'Everton

Dopo essere stato preservato nella sfida di Champions League contro l’Atalanta, persa dal Chelsea a Bergamo per 2-1, Cole Palmer dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di campionato sul campo dell’Everton, in programma questo pomeriggio. A confermarlo è stato l’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, nella conferenza stampa di ieri, pur mantenendo un certo grado di cautela sulle condizioni fisiche del suo giocatore.

"Sì, sta bene, è in miglioramento. Al momento è disponibile", ha spiegato Maresca. "Giovedì ha concluso la sessione con sensazioni non del tutto positive, ma nel complesso la situazione è sotto controllo". Il tecnico italiano resta dunque prudente, consapevole di una stagione fin qui altalenante per il talento inglese. Palmer, ex gioiello del Manchester City, è infatti stato rallentato nelle ultime settimane da diversi problemi fisici, in particolare all’inguine e a un dito del piede, che ne hanno condizionato continuità e rendimento. Il suo possibile rientro rappresenterebbe comunque una notizia importante per il Chelsea, che spera di ritrovare presto il miglior Palmer per affrontare al meglio una fase delicata della stagione.

