Barcellona, stasera con l'Osasuna può andare a +7 sul Real Madrid: il programma de LaLiga
La sedicesima giornata de LaLiga si è aperta ieri sera con la vittoria in rimonta del Girona sul campo della Real Sociedad. Quest'oggi il turno si apre alle 14:00 con la sfida tra Atletico Madrid e Valencia. Si prosegue alle 16:15 con Maiorca-Elche e alle 21:00 con Getafe Espanyol. A chiudere il sabato ci pensa il Barcellona, che alle 21:30 affronta al Camp Nou l'Osasuna, provando un allungo a +7 sul Real Madrid, impegnato domani sera nella delicatissima trasferta contro l'Alaves.
Questo il programma della 16ª giornata de LaLiga
Venerdì 12 dicembre 2025
Real Sociedad vs Girona 1-2
Sabato 13 dicembre 2025
14:00 – Atletico Madrid vs Valencia
16:15 – Maiorca vs Elche
21:00 – Getafe vs Espanyol
21:30 – Barcellona vs Osasuna
Domenica 14 dicembre 2025
14:00 – Siviglia vs Real Oviedo
16:15 – Celta Vigo vs Athletic Bilbao
18:30 – Levante vs Villarreal
21:00 – Alavés vs Real Madrid
Lunedì 15 dicembre 2025
21:00 – Rayo Vallecano vs Betis
