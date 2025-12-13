Ufficiale Lens, blindato il talento Rayan Fofana: il 19enne ha firmato fino al 2029

Il Lens blinda uno dei suoi talenti più splendenti. Rayan Fofana continuerà la sua avventura in maglia Sang et Or fino al 2029: l’attaccante classe 2006, una delle rivelazioni dell’inizio della stagione di Ligue 1, ha rinnovato il contratto con il club che lo ha formato, confermando la fiducia reciproca tra le parti.

Arrivato a Lens a soli 13 anni dopo i primi passi all’Espérance de Paris, Fofana ha bruciato le tappe con una rapidità impressionante. Già a 16 anni era protagonista con l’Under 19, andando subito a segno contro PSG e Dunkerque e chiudendo la stagione 2022/23 con numeri importanti. Il suo fiuto del gol e la sua velocità lo hanno reso uno dei punti di riferimento del settore giovanile, prima in campionato e poi anche in Europa, dove si è messo in mostra in UEFA Youth League contro avversari di prestigio come Arsenal e Siviglia.

Il passaggio tra i professionisti è stato naturale. Dopo le prime apparizioni con la squadra riserve e la firma del primo contratto pro nell’ottobre 2024, Fofana ha assaggiato la Ligue 1 nel marzo 2025, mostrando personalità anche in stadi difficili come il Vélodrome di Marsiglia. La stagione in corso lo ha consacrato: due gol, diverse presenze da titolare e un impatto costante entrando dalla panchina. A soli 19 anni, sotto la guida di Pierre Sage, Fofana è ormai una pedina stabile della rotazione offensiva. Il rinnovo fino al 2029 rappresenta una scommessa sul futuro e la volontà del Lens di costruire attorno a un talento cresciuto in casa, simbolo di energia, entusiasmo e prospettiva.