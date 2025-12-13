Real Sociedad, ore contate per Sergio Francisco. La società ha deciso: esonero vicino

L'eredità di Imanol Alguacil è più difficile del previsto. La Real Sociedad è di nuovo in profonda crisi. Tre sconfitte consecutive hanno messo in evidenza la fragilità dei txuri-urdin, incapaci di esprimere gioco, idee e continuità. Dopo 15 giornate de LaLiga EA Sports, la squadra è appena sopra la zona retrocessione: una situazione che rende la posizione di Sergio Francisco più precaria che mai, e tutto lascia pensare che non sarà in panchina per il match di Copa del Rey contro l’Eldense di martedì.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la ripresa contro il Girona, davvero disastrosa. La Real è sparita dal campo, lasciando gli ospiti in controllo della partita e subendo la rimonta in meno di dieci minuti grazie alla doppietta di Tsygankov. La seconda parte della gara è stata definita dallo stesso Sergio Francisco "senza energie", ma le parole dei giocatori parlano chiaro: Igor Zubeldia non ha usato mezzi termini definendo la prestazione "ridicola" e denunciando una sensazione di impotenza.

Le difficoltà della squadra sono accentuate dagli infortuni: Yangel Herrera ha giocato appena due partite, Oskarsson è fermo dalla terza giornata, Mikel Oyarzabal ha saltato tre gare consecutive, e Igor Zubeldia e Ander Barrenetxea non sono al 100%. Nonostante ciò, il presidente Jokin Aperribay ha difeso l’allenatore, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi otto anni. Anche Sergio Francisco ha evitato dichiarazioni pubbliche, ma la tensione è palpabile. Dopo il k.o. con il Girona, le discussioni interne alla società sono iniziate immediatamente: l’addio di Sergio Francisco sembra più vicino che mai, ma resta da vedere se cadrà solo l’allenatore o se la crisi coinvolgerà altri membri del club.