Xabi Alonso: "Manca pazienza con gli allenatori? In Spagna finora 2 esoneri, dato basso"

Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Alaves-Real Madrid: "Nonostante le assenze, abbiamo abbastanza forza per vincere domani. Per noi è una partita molto importante", riporta As.

Come sta Mbappé?

"Abbiamo recuperato Mbappé. Domani decideremo se schierarlo".

Senti che domani ti giochi qualcosa?

"Le cose più importanti sono la squadra e il club. Vogliamo cambiare la dinamica contro un avversario impegnativo".

Quanto sono state importanti le sensazioni contro il City?

"Non si può celebrare una sconfitta. Abbiamo fatto molte cose bene e ci sono aspetti positivi di cui avremo bisogno".

Hai la stessa idea che avevi quando sei arrivato?

"Faccio calcio da molti anni e nulla mi sorprende. Sono cose che succedono e continueranno a succedere. Bisogna affrontarle con responsabilità e lavorare per cambiare la situazione".

Hai parlato con il presidente dopo la partita col City?

"Da quando sono qui parlo molto con il presidente e con il club".

Ti manca una figura nello spogliatoio?

"Siamo uniti, nei momenti buoni e in quelli difficili. Se invertiamo la dinamica, questo può renderci più forti. In questo spogliatoio ci sono persone con esperienza".

Hai mai avuto tante assenze tutte insieme?

"Abbiamo tre squalificati, fa parte del gioco. Non abbiamo molti giocatori e completeremo la lista con elementi del Castilla. Domani andremo con chi sta bene".

Senti che manca pazienza con gli allenatori?

"Lavoro nel calcio da molto tempo. In Spagna finora sono stati esonerati due allenatori, e sono sicuro che in passato ce ne siano stati di più a questo punto della stagione. Il calcio è esigente e in altre epoche ci sono stati più esoneri".

Credi che il rapporto con lo spogliatoio sia buono?

"Ho sempre sentito che il rapporto è buono e che stiamo seguendo la stessa strada. Abbiamo bisogno di un obiettivo comune".

Parli con Arbeloa del futuro?

"Credo che Arbeloa possa diventare allenatore del Madrid, sta facendo bene, ma non ne abbiamo parlato".