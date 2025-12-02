Barcellona-Atletico, le formazioni: Nico c'è, Raspadori in panchina. Scelte obbligate per Flick

Barcellona e Atletico Madrid si affrontano nell'anticipo della diciannovesima giornata de LaLiga, una sfida d'alta classifica che potrà dare tante indicazioni sullo stato di salute delle due formazioni. La partita si gioca stasera perché le due squadre saranno impegnate nella Supercoppa di Spagna nel fine settimana in cui dovrebbe essere normalmente programmata. Domani si giocherà il match tra Real Madrid e Athletic, le altre due squadre impegnate nella competizione che si svolgerà in Arabia Saudita dal 7 gennaio. Nel weekend riprenderà invece il calendario "standard", con la quindicesima giornata.

Hansi Flick conferma gran parte della sua struttura titolare, optando per un classico 4-3-3. In porta c’è Joan Garcia, mentre la linea difensiva a quattro vede Kounde e Cubarsi al centro, con Martin e Balde sulle fasce laterali. A centrocampo, il tecnico catalano punta sulla qualità e la creatività di Pedri, supportato da Eric Garcia e Olmo, a garantire equilibrio tra costruzione e interdizione. In attacco, spazio a un tridente molto dinamico: Yamal e Raphinha sulle corsie, con Lewandowski terminale centrale.

Dall’altra parte, Diego Simeone conferma il suo consueto 4-4-2, puntando su solidità difensiva e ripartenze veloci. Tra i pali c’è Oblak, mentre la difesa a quattro è composta da Molina, Gimenez, Lenglet e Hancko, scelta mirata a proteggere la porta dalle incursioni centrali e laterali del Barça. A centrocampo, la coppia centrale Cardoso–Barrios garantisce densità e copertura, con Giuliano Simeone e Nico Gonzalez sulle fasce per supportare la manovra offensiva. In avanti, la responsabilità di finalizzare ricade su Baena e Alvarez, pronti a sfruttare ogni errore avversario.

Ecco i 22 titolari:

Barcellona (4-3-3): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, E. Garcia, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Atletico (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Cardoso, Nico Gonzalez; Baena, Alvarez.