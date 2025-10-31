Barcellona, che tegola l'infortunio di Pedri: tutte le opzioni a disposizione di Flick per sostituirlo

L'infermeria e le squalifiche continuano a tormentare Hansi Flick in casa Barcellona. Per la prossima sfida di Liga contro l'Elche, l'allenatore tedesco è costretto a rivedere profondamente il suo undici titolare, in particolare a causa del recente infortunio muscolare di Pedri, una tegola pesantissima in un periodo cruciale.

L'assenza del centrocampista spagnolo obbliga Flick a ridisegnare la mediana. L'opzione più probabile per l'ex tecnico del Bayern Monaco è l'avanzamento di Frenkie de Jong, affiancato da Fermín López in una posizione più offensiva, vista anche la disponibilità di Dani Olmo che torna in squadra dopo diverse settimane.

In difesa il candidato principale è il giovane Marc Casadó, che andrebbe a ricoprire una posizione più arretrata. Tuttavia, Flick sta valutando anche altre alternative. Il nome di Eric Garcia come playmaker è sul tavolo, ma sembra improbabile che venga spostato in quella posizione, considerando la volontà dell'allenatore di schierare Pau Cubarsí al centro della difesa.

Un'altra possibile sorpresa testata in allenamento giovedì è il diciannovenne Tommy Marques, centrocampista della squadra riserve. Con Marc Bernal ancora da recuperare completamente dopo un lungo infortunio al ginocchio, e la necessità di non sovraccaricare i rientri, Flick dovrà fare di necessità virtù, trovando nel vivaio blaugrana le risorse per superare l'emergenza