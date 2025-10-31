Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, caccia all'erede di Lewandowski: c'è interesse anche per Joaquin Panichelli

Oggi alle 15:56Calcio estero
Michele Pavese

Joaquin Panichelli, rivelazione della stagione e capocannoniere della Ligue 1, è finito nella short-list del Barcellona in vista del mercato estivo. L’attaccante argentino dello Strasburgo, 23 anni, ha rapidamente fatto dimenticare i dubbi legati al suo arrivo in Alsazia e si è imposto con 9 gol in 10 partite, conquistando già la scena francese.

Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Barça cerca un successore per Robert Lewandowski (37 anni) e valuta diversi profili per il ruolo di numero 9. La doppietta di Panichelli contro il PSG (3-3) ha ulteriormente accresciuto l’interesse dei blaugrana, anche se la trattativa si preannuncia molto complicata: lo Strasbourg e la proprietà BlueCo hanno investito circa 20 milioni di euro (bonus inclusi) e difficilmente cederanno il loro gioiello, sotto contratto fino al 2030 e ovviamente in orbita Chelsea. Inoltre, Panichelli non sarebbe la prima scelta del club catalano.

Il Barcellona punta principalmente a Julian Alvarez, obiettivo già sfumato nel 2022, ma l’attaccante dell’Atletico Madrid appare al momento fuori portata per motivi economici. Così, i catalani valutano alternative più abbordabili, tra cui il camerunese Karl Etta Eyong, acquistato quest’estate dal Levante per soli 3 milioni e già autore di 6 gol in 10 partite nella Liga. P

