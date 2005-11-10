Una nuova stella è pronta a brillare al Camp Nou: il Barça blinda Xavi Espart fino al 2030

Il Barcellona ha deciso di blindare l'ennesimo prodotto delle proprie giovanili e proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Xavi Espart, il quale ha prolungato fino al 2030. Arrivato nella Masia nel 2015, il difensore classe 2007 si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il tecnico Hansi Flick che lo ha schierato titolare nelle prime 5 di campionato e Xavi Espart ha già messo a segno un gol e due assist.

Il comunicato del Barcellona

Questa la nota comparsa sul sito del club catalano: "E' stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto tra l'FC Barcelona e il giocatore Xavi Espart , che resterà quindi nel Club fino al 30 giugno 2030. Il Club e il giocatore firmeranno formalmente il contratto presso la sede del Club nei prossimi giorni, alla presenza del presidente dell'FC Barcelona, ​​Joan Laporta.

Xavi Espart è arrivato alla Masia nell'estate del 2015 e ha fatto il suo debutto in prima squadra con l'FC Barcelona nel marzo 2026 sotto la guida dell'allenatore Hansi Flick al St. James' Park, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Newcastle United e Barcellona. Nella stagione 2025/26 ha collezionato un totale di sei presenze, prima di unirsi alla prima squadra all'inizio della stagione 2026/27. Il suo ingresso in prima squadra è stato ufficializzato il 27 agosto e finora ha disputato cinque partite in questa stagione, segnando il suo primo gol con la maglia del club e fornendo due assist. In carriera ha già vinto il titolo della Liga 2025/26".