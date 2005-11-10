Brighton, Hurzeler amaro: "Occasione persa, dobbiamo imparare da questa partita"

L'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, parlando ai microfoni di BBC MOTD di cosa la sua squadra avrebbe potuto fare meglio nel match perso oggi per 2-0 contro il Liverpool: "Segnare gol. Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo avuto una grande occasione con Yasin che non siamo riusciti a concretizzare. Il Liverpool ha segnato da facili occasioni. Abbiamo avuto molte occasioni. Ho visto un Liverpool con ottimi difensori, quindi dobbiamo dare merito anche a loro. Abbiamo provato a reagire e abbiamo continuato a provarci".

Prosegue: "Potevamo persino controllare maggiormente la partita. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione di squadra e imparare da questa esperienza per fare meglio la prossima volta. È un'occasione persa. Bisogna accettarlo, ma dopo una partita non si è mai contenti. Si vuole vincere, quindi siamo molto delusi".