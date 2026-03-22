Barcellona, Deco al lavoro per il dopo-Szczesny: contatti per Remiro, ha una clausola da 70 mln

Il Barcellona guarda già al futuro e prepara le mosse per la prossima estate, con l’obiettivo di rinforzare una rosa che ha mostrato qualche fragilità, soprattutto in fase difensiva. Dopo l’arrivo di Joao Cancelo a gennaio, la dirigenza blaugrana continua a lavorare per inserire un centrale di alto livello, così da dare maggiore solidità a un reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti nei prossimi mesi. Parallelamente, il club sta valutando anche la situazione tra i pali, considerando la possibile uscita di scena di Wojciech Szczęsny e la necessità di inserire un portiere affidabile alle spalle del titolare.

In questo contesto prende quota il nome di Álex Remiro, estremo difensore della Real Sociedad e ormai presenza fissa anche nella Nazionale spagnola. Secondo le indiscrezioni raccolte da Fichajes.com, il direttore sportivo Deco avrebbe già avviato i contatti, incontrando gli agenti del portiere nelle ultime ore. Un segnale chiaro della volontà del Barcellona di muoversi in anticipo per valutare la fattibilità dell’operazione e capire eventuali margini di trattativa in vista del mercato estivo.

Remiro, classe 1995, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma potrebbe diventare un’opportunità interessante qualora non arrivasse il rinnovo con il club basco. La sua clausola rescissoria è fissata a 70 milioni di euro, ma il Barcellona spera di poter chiudere l’operazione a cifre più contenute. Il portiere è seguito da tempo anche da altri club europei, ma i blaugrana vogliono provare ad anticipare la concorrenza per assicurarsi un profilo affidabile e già pronto per il grande salto.