Guardiola: "Questa stagione è stata più che decente. So cosa manca al City, ma non lo dirò"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match odierno con l'Arsenal, mister Pep Guardiola ha riflettuto sul momento del Manchester City e, pur senza nascondere qualche mancanza, difeso il percorso della squadra. L’allenatore catalano ha definito la stagione dei suoi "più che discreta", pur ammettendo che il giudizio cambia se si guarda esclusivamente ai trofei: "Non so cosa succederà, ma questa stagione è stata più che decente. Certo, se la si valuta in base ai titoli, allora è chiaro che ci serve qualcosa in più".

Guardiola ha poi ricordato i risultati recenti per dare contesto all’annata dei Citizens: "L’anno scorso abbiamo vinto il Community Shield e siamo arrivati in finale di FA Cup". Un modo per sottolineare come il livello competitivo del club resti alto, anche senza un dominio assoluto come in altre stagioni.

Interrogato su cosa manchi oggi alla rosa del City, il tecnico ha preferito non entrare nei dettagli, lasciando però intendere che la risposta esiste: "Lo so, lo so… ma non lo dirò. Però lo so. E lo sanno anche i giocatori". Parole enigmatiche, che aprono interrogativi sul futuro e su eventuali interventi sul mercato, ma che confermano anche la piena consapevolezza del tecnico ex Barcellona su cosa migliorare. Sempre che sia lui a guidare ancora il City nella prossima stagione.