"Liga-Premier 3-0": in Spagna se la ridono. E una iberica è già in semifinale di Champions

Fuori dall'Italia ci sono squadre di un altro mondo. Non c'era bisogno di notarlo in Bayern Monaco-Atalanta, ma vedere anche l'ultima italiana rimasta lasciare l'Europa in questo modo ha fatto aumentare la consapevolezza di quanto l'Italia sia rimasta indietro rispetto ad altri campionati, nonostante alcuni picchi solitari.

In particolare è viva la sfida fra Premier League e Liga in questa Champions League. Che fino ad ora sta premiando le spagnole: il Real Madrid ha fatto fuori il Manchester City (vincendo 3-0 a Madrid e 2-1 a Manchester) l'Atletico Madrid ha superato il Tottenham (vittoria per 5-2, ko indolore per 3-2 ieri), infine il Barcellona dopo l'1-1 dell'andata ha scherzato il Newcastle (7-2).

Fra le migliori otto dunque rimangono in corsa solo due inglesi (Arsenal e Liverpool) sulle sei che gareggiavano ai nastri di partenza, con tre spagnole, una tedesca (Bayern Monaco), una francese (Paris Saint-Germain) ed una portoghese (Sporting) a completare il quadro.

Un aspetto sottolineato anche dai quotidiani iberici oggi in edicola, come si vede dalle foto qui sotto. Marca ha titolato: "La Liga-Premier 3-0, abbiamo già una squadra in semifinale", visto che Barcellona e Atletico si affronteranno fra loro ai quarti.