Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Liga-Premier 3-0": in Spagna se la ridono. E una iberica è già in semifinale di Champions

"Liga-Premier 3-0": in Spagna se la ridono. E una iberica è già in semifinale di ChampionsTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 10:27Calcio estero
Daniele Najjar

Fuori dall'Italia ci sono squadre di un altro mondo. Non c'era bisogno di notarlo in Bayern Monaco-Atalanta, ma vedere anche l'ultima italiana rimasta lasciare l'Europa in questo modo ha fatto aumentare la consapevolezza di quanto l'Italia sia rimasta indietro rispetto ad altri campionati, nonostante alcuni picchi solitari.

In particolare è viva la sfida fra Premier League e Liga in questa Champions League. Che fino ad ora sta premiando le spagnole: il Real Madrid ha fatto fuori il Manchester City (vincendo 3-0 a Madrid e 2-1 a Manchester) l'Atletico Madrid ha superato il Tottenham (vittoria per 5-2, ko indolore per 3-2 ieri), infine il Barcellona dopo l'1-1 dell'andata ha scherzato il Newcastle (7-2).

Fra le migliori otto dunque rimangono in corsa solo due inglesi (Arsenal e Liverpool) sulle sei che gareggiavano ai nastri di partenza, con tre spagnole, una tedesca (Bayern Monaco), una francese (Paris Saint-Germain) ed una portoghese (Sporting) a completare il quadro.

Un aspetto sottolineato anche dai quotidiani iberici oggi in edicola, come si vede dalle foto qui sotto. Marca ha titolato: "La Liga-Premier 3-0, abbiamo già una squadra in semifinale", visto che Barcellona e Atletico si affronteranno fra loro ai quarti.

Articoli correlati
Highlights Champions League, il Barcellona ne fa 7 al Newcastle e Tonali si fa male... Highlights Champions League, il Barcellona ne fa 7 al Newcastle e Tonali si fa male
"Ad un certo punto non sai più chi stai inseguendo": il Barcellona visto di giocatori... "Ad un certo punto non sai più chi stai inseguendo": il Barcellona visto di giocatori del Newcastle
Atletico col Barcellona ai quarti, Simeone: "In questo momento i migliori al mondo"... Atletico col Barcellona ai quarti, Simeone: "In questo momento i migliori al mondo"
Altre notizie Calcio estero
"L'operazione è andata bene": Noa Lang rassicura dopo l'intervento chirurgico "L'operazione è andata bene": Noa Lang rassicura dopo l'intervento chirurgico
Il ds del Bayern su Musiala: "Niente Nazionale: deve recuperare, anche per i Mondiali"... Il ds del Bayern su Musiala: "Niente Nazionale: deve recuperare, anche per i Mondiali"
"Liga-Premier 3-0": in Spagna se la ridono. E una iberica è già in semifinale di... "Liga-Premier 3-0": in Spagna se la ridono. E una iberica è già in semifinale di Champions
Giroud torna sui campi di Premier: "Con il Milan a Stamford Bridge fu emozionante"... Giroud torna sui campi di Premier: "Con il Milan a Stamford Bridge fu emozionante"
"Ad un certo punto non sai più chi stai inseguendo": il Barcellona visto di giocatori... "Ad un certo punto non sai più chi stai inseguendo": il Barcellona visto di giocatori del Newcastle
Le inglesi hanno subito 30 gol agli ottavi, Reid: "Premier arrogante verso gli altri... Le inglesi hanno subito 30 gol agli ottavi, Reid: "Premier arrogante verso gli altri campionati"
Tottenham fuori, ora c'è da pensare a non retrocedere. Vicario: "Prossime sfide cruciali"... Tottenham fuori, ora c'è da pensare a non retrocedere. Vicario: "Prossime sfide cruciali"
Musso eroe a sorpresa contro il Tottenham: "L'Atletico è il mio posto nel mondo" Musso eroe a sorpresa contro il Tottenham: "L'Atletico è il mio posto nel mondo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Milan-Leao, giusto dirsi addio. il portoghese non è più un giovane, il salto di qualità non arriverà. Arbitri: è sempre caos. Passato quasi inosservato il clamoroso errore del VAR in Como-Roma
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Como a caccia di rinforzi sulla trequarti: Chaibi dell'Eintracht tra i nomi più caldi
Immagine top news n.1 Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic
Immagine top news n.2 Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni
Immagine top news n.3 Champions League, tutti i risultati e il quadro completo dei quarti di finale
Immagine top news n.4 Troppo Bayern Monaco per l'Atalanta, anche al ritorno. Nonostante ciò, De Roon fa la storia
Immagine top news n.5 La mossa disperata della Cremonese per la salvezza: esonerato Nicola, dentro Giampaolo
Immagine top news n.6 Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby
Immagine top news n.7 Champions League, tutti i risultati degli ottavi di finale: il Liverpool centra la rimonta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Badelj 'tifa' Milan per Retegui: "Può essere il numero 9 di Allegri. Segna gol pesanti"
Immagine news Serie A n.2 Torino, quale futuro per Casadei? Gli estimatori non mancano. Servono almeno 15 milioni
Immagine news Serie A n.3 Genoa, domani arriva l'Udinese: De Rossi presenterà la sfida in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Moreo: "Proveremo il miracolo salvezza. Difficilissimo, ma le speranze ci sono"
Immagine news Serie A n.5 Highlights Champions League, Tottenham-Atletico Madrid 3-2: vittoria inutile per Tudor
Immagine news Serie A n.6 Altro che scocciatura: Fiorentina, ora la Conference League è un obiettivo concreto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tonfo Sampdoria, con l'Avellino è quasi decisiva. Nella sosta valutazioni su Lombardo
Immagine news Serie B n.2 Il Cesena si affida a Cole in panchina, Lo Monaco: "Mi sembra un'americanata"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Amadei: "La prestazione con il Monza dà speranze per la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Palmiero dopo il successo con il Sudtirol: "Archiviare la salvezza il prima possibile"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, 2-0 alla Samp nello scontro salvezza. Parlanti: "Non dobbiamo fare calcoli"
Immagine news Serie B n.6 Successo importante per l'Avellino, Patierno: "Domenica possiamo ipotecare la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Potenza ipoteca la Coppa Italia: 3-1 col Latina nella gara d'andata: gol e highlights
Immagine news Serie C n.2 Latina ko nell'andata della finale di Coppa Italia, Parodi: "Non c'è un perché, abbiamo sbagliato"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, al Potenza il 1° round: "Dopo il 3-0 abbiamo smesso di giocare"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza in Serie B, capitan Costa: "Emozioni indescrivibili anche a due giorni di distanza"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca il trofeo: 3-1 al Latina nella gara d’andata
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, c'è la finale d'andata: le formazioni ufficiali di Potenza-Latina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince