Coppa d'Africa, la CAF risponde al Senegal: "Nessun favoritismo". Intanto Eto'o entra in tackle

Continua a tenere banco la decisione della CAF di riassegnare la Coppa d'Africa, togliendola a tavolino la vittoria al Senegal per darla al Marocco. Patrice Motsepe, presidente della CAF, di fronte alle accuse di corruzione mosse dal governo senegalese, ha risposto sul tema.

La risposta della CAF

L'organo di governo del calcio africano ha pubblicato un video nel quale Motsepe ha risposto agli attacchi del Senegal. Un monologo di poco più di sei minuti in cui Motsepe si è sforzato di ricordare le misure prese dalla CAF per porre fine a questi sospetti: "Avevo espresso il mio estremo malcontento per gli incidenti avvenuti in finale. La cosa più grave in quello che è successo è che ha danneggiato il buon lavoro che la CAF ha fatto negli ultimi anni per garantire che ci sia integrità, rispetto, etica e credibilità nei risultati delle sue partite", ha dichiarato.

“Gli eventi e gli incidenti che si sono verificati durante la finale evidenziano il lavoro che resta da fare di fronte a sospetti e a una mancanza di fiducia. Questa è un'eredità del passato", ha aggiunto. Sul ricorso: “Ciascuna delle 54 nazioni africane ha il diritto di intraprendere le necessarie azioni legali per difendere i propri interessi. Ci atterremo e rispetteremo la decisione che verrà presa al massimo livello. Un principio fondamentale è che nessun paese africano sarà trattato in modo più privilegiato, vantaggioso o favorevole di un altro paese del continente africano".

Spuntano i messaggi di Eto'o

Intanto il quotidiano L'Équipe ha rivelato di essere entrato in possesso di alcuni messaggi inviati dal presidente della Federazione calcistica camerunese, Samuel Eto'o, ad altri presidenti di federazioni: "Come possiamo ripristinare la fiducia dei tifosi africani nella loro Confederazione Africana di Calcio (CAF)? Come possiamo riaffermare la nostra legittimità senza indebolire ulteriormente la nostra istituzione?", ha scritto l'ex attaccante di Barcellona e Inter.