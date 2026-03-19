Ufficiale Il gol di Neymar non basta: Santos, esonerato Vojvoda. Anche Crespo in lizza per sostituirlo

L'allenatore del Santos, Pablo Vojvoda, è stato rimosso dopo la sconfitta in casa contro l'Internacional in Serie A brasiliana ieri sera (1-2). Non è bastato un gol di Neymar (che aspetta la chiamata di Ancelotti per la Nazionale) su calcio di rigore al 56', che era valso il momentaneo 1-1: al 95' è arrivata un'altra pesante sconfitta.

L'allenatore argentino era stato scelto per la panchina lo scorso agosto, ma non è riuscito a far risalire la china alla squadra, lasciandola al 16° in campionato (a un punto dalla zona retrocessione). Oltre al pessimo piazzamento, il Santos non ha mai convinto sotto la sua guida. Il bilancio finale è di 10 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. In un comunicato pubblicato su X, il club ha reso nota la notizia questa mattina.

Questo il comunicato del club brasiliano: "Il Santos FC annuncia l'esonero del suo allenatore Juan Pablo Vojvoda e dei membri del suo staff. Il club li ringrazia per i loro servizi e augura loro successo nei loro progetti futuri", si legge. Sette mesi dopo il suo insediamento, il tecnico lascia dunque a testa bassa. Chi per sostituirlo? La stampa locale indica fra gli altri il nome dell'ex attaccante di Parma, Inter, Lazio e Milan, Hernán Crespo.