Barcellona, Fermin Lopez contro il Real Madrid: "Retorica stancante, forse gli fa comodo"

A due giorni dal Clásico, Fermín López risponde alle polemiche arbitrali provenienti dal Real Madrid. Intervistato da Teledeporte, il centrocampista del Barcellona ha commentato i continui riferimenti al caso Negreira: "Diventa un po' stancante, perché in campo stiamo dimostrando il nostro livello. Non è giusto indulgere in questo tipo di retorica quando le cose ci vanno bene, ma non mi piace essere coinvolto in queste polemiche, e non piace a nessun altro nella squadra". Poi ha aggiunto: "Stiamo vincendo, stiamo facendo le cose per bene, giochiamo bene e trasmettiamo i valori che rappresentano il Barça. Se vogliono entrare in questo tipo di discussione, è perché fa comodo a loro".

Fermín sul Clásico: "Non ci sono favoriti"

Il centrocampista non considera il Barcellona favorito contro la squadra di José Mourinho: "Non ci sono favoriti; è una partita in cui entrambe le squadre possono vincere. Siamo due grandi squadre e dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, controllare le emozioni e curare i piccoli dettagli. Giocheremo una grande partita e, si spera, vinceremo". Alla domanda su chi preferirebbe togliere al Real tra Courtois e Mbappé, Fermín non ha scelto: "Courtois contribuisce molto, fa molte parate e Mbappé è un giocatore che può cambiare le sorti di una partita, quindi se potessi li toglierei entrambi".

La fiducia di Flick e il Pallone d'Oro a Lamine Yamal

Fermín López ha infine parlato del proprio momento personale e del rapporto con Hansi Flick: "Hansi mi dà fiducia e un ruolo da protagonista, e devo continuare a giocare così, a disputare le partite". Nessun dubbio, invece, quando il discorso si è spostato sul Pallone d'Oro. Alla domanda su chi dovrebbe conquistare il riconoscimento, il centrocampista del Barça ha indicato immediatamente il compagno Lamine Yamal: "Perché? Perché è il migliore".