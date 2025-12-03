Barcellona-Flick, problemi in paradiso? Deco: "A volte siamo contenti e a volte no"

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, è intervenuto su Radio SER Catalunya toccando i temi caldi del momento: la difesa del giovane talento, la chiusura definitiva alla suggestione Messi e il rapporto con l'allenatore Hansi Flick. Il ds ha difeso con fermezza il diciottenne Lamine Yamal dalle recenti critiche extra-campo, insistendo sul fatto che l'adolescente possiede tutte le qualità necessarie per essere una star del Barça: "Sui paragoni con Messi mi sento di dire che Leo è cresciuto senza tanta pressione e si è guadagnato il suo posto, mentre Lamine ha dovuto giocare in un Barça che era ancora in costruzione".

Deco ha sottolineato che il club non interferisce nelle questioni personali e ha lodato la maturità mostrata da Yamal in campo: "Ogni giocatore è diverso. Lamine soddisfa tutti i requisiti che gli chiediamo di soddisfare come giocatore del Barça. Non ci intromettiamo nelle questioni personali", ha aggiunto.

Il direttore sportivo ha chiuso definitivamente la porta a un ritorno "romantico" di Lionel Messi al Barça, affermando che la possibilità "non è mai stata presa in considerazione", nonostante le persistenti speculazioni dei fan. Deco ha riconosciuto l'impatto eterno dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro sul club, definendolo "il miglior giocatore nella storia del club", e ha detto che è "normale" che i tifosi continuino a intonare il suo nome. Tuttavia, ha chiarito che Messi è sotto contratto altrove e che l'argomento non è in discussione internamente. "Non è mai stato preso in considerazione. Ha un contratto, avrà un impatto sul Barcellona per la vita, ma non è qualcosa di cui parliamo", ha ribadito, respingendo l'ipotesi di un accordo a breve termine in vista del Mondiale 2026. "È normale che il suo nome venga invocato dai tifosi. È impossibile non ricordare i gol e le giocate di Messi".

Infine, Deco ha ammesso che lui e l'allenatore Hansi Flick non sono sempre d'accordo sulle questioni tattiche, rivelando che l'impegno del tedesco per una linea difensiva alta ha acceso un dibattito interno. "Pur discutendo ampiamente di calcio con Flick, l'approccio è la sua area di competenza e a volte siamo contenti e a volte no. Parliamo molto di calcio, ma non mi intrometterò mai in questioni che non sono di mia responsabilità. Quella è la sua area di competenza", ha spiegato. "Abbiamo cercato di costruire una squadra per il futuro. Il ruolo di un direttore sportivo va oltre il lavorare sul mercato dei trasferimenti. Devo essere alle partite, agli allenamenti. Vedere di cosa ha bisogno la squadra e quali sono le sue necessità".