Barcellona, semper fidelis: in arrivo la blindatura per Garcia, che firmerà per altri 5 anni

Il Barcellona ha raggiunto un accordo completo con Eric García per un nuovo contratto a lungo termine che legherà il difensore 24enne al club catalano fino al giugno 2030. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano. L'accordo dovrebbe essere firmato formalmente la prossima settimana, e si attende solo l'annuncio ufficiale.

García, il cui precedente contratto sarebbe scaduto nel 2026, era emerso come obiettivo primario del Paris Saint-Germain in vista di un potenziale trasferimento a parametro zero la prossima estate. Tuttavia, il club catalano ha agito rapidamente per trattenere uno dei suoi giocatori più versatili sotto la guida di Hansi Flick. Il rinnovo corona una notevole inversione di tendenza per il nazionale spagnolo, che è passato dall'essere una figura periferica alla squadra la scorsa stagione a diventare un membro insostituibile della difesa e del centrocampo del Barcellona.

In grado di operare come difensore centrale, terzino destro, terzino sinistro o persino a centrocampo, García ha guadagnato ampi consensi per la sua compostezza e intelligenza tattica. Da non sottovalutare anche la sua dimostrazione di fedeltà nei confronti del club catalano, nel quale è cresciuto e in cui è voluto tornare a tutti i costi quando era al Manchester City, 'costringendo' Guardiola a privarsi di lui.