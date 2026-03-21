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Raphinha e il Barcellona, avanti insieme: il brasiliano potrebbe rinnovare il contratto

Raphinha e il Barcellona, avanti insieme: il brasiliano potrebbe rinnovare il contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Raphinha si è ormai imposto come uno dei punti fermi del Barcellona negli ultimi anni, diventando un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Hansi Flick. L’attaccante brasiliano, sotto contratto fino al 2028, si distingue non solo per la qualità delle sue prestazioni, ma anche per la capacità di dare ritmo alla manovra offensiva e guidare il pressing della squadra.

Grazie a un rendimento costante ad alti livelli e a un’influenza sempre più marcata all’interno dello spogliatoio, Raphinha si sta affermando anche come leader naturale. Il suo contributo è considerato fondamentale per le ambizioni del club sia ne La Liga sia in Champions League. Nonostante il suo nome sia spesso al centro delle voci di mercato e abbia attirato l’interesse di diversi club, il brasiliano ha chiarito la propria posizione: l’intenzione è quella di restare in Catalogna almeno fino al termine della prossima stagione. Come riportato da Sport, Raphinha ha scelto la continuità, rifiutando anche offerte economicamente molto vantaggiose, tra cui quelle provenienti dal campionato saudita.

Parallelamente, sono già in corso i contatti con la dirigenza blaugrana per definire i margini di crescita del progetto tecnico. Non è escluso che nei prossimi mesi possa arrivare anche un prolungamento del contratto, segnale ulteriore della volontà reciproca di costruire insieme il futuro del Barcellona.

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