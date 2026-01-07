Barcellona, ter Stegen lascia l'Arabia Saudita: nuovo problema fisico per il portiere

La sfortuna continua a perseguitare Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, oltre a un recente passato segnato dagli infortuni, potrebbe ora dover fare i conti con un nuovo stop: il Barcellona ha comunicato ufficialmente il rientro anticipato del giocatore in Catalogna per "sottoporsi ad accertamenti medici", lasciando intendere che qualcosa non sia andato per il verso giusto durante la trasferta in Arabia Saudita, dove i catalani disputeranno la Supercoppa di Spagna.

Il club non ha fornito dettagli sulle cause, ma tutto fa pensare a un problema fisico accusato nel corso del ritiro per la competizione. In vista della semifinale contro l’Athletic Club, prevista per stasera, la squadra blaugrana si è già cautelata: Diego Kochen è in viaggio per aggregarsi al gruppo e siederà in panchina come alternativa. Nelle prossime ore Ter Stegen verrà sottoposto a esami approfonditi a Barcellona per chiarire l’entità dell’eventuale lesione. Filtra un cauto ottimismo, con le prime indicazioni che parlano di un problema non grave, ma l’episodio arriva in un momento particolarmente delicato per il numero uno tedesco. Proprio mentre stava valutando il proprio futuro e una possibile partenza, questo nuovo imprevisto rischia di complicare qualsiasi ipotesi di mercato.

Se l’infortunio fosse confermato, si tratterebbe del terzo stop importante in un arco di tempo relativamente breve. La scorsa stagione Ter Stegen era rimasto fuori per sette mesi a causa della rottura del tendine rotuleo; rientrato nel finale, era poi finito nuovamente sotto i ferri per risolvere problemi alla schiena, che lo hanno tenuto ai box fino a dicembre. In questa stagione ha collezionato una presenza, nei sedicesimi di Coppa del Re contro il Deportivo Guadalajara. La mancanza di continuità e l’obiettivo del prossimo Mondiale lo hanno spinto a riflettere seriamente sul suo futuro al Barça. Ora, però, tra incertezze fisiche e interrogativi di mercato, il destino di Ter Stegen resta più che mai in bilico.