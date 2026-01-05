Ter Stegen via dal Barcellona? Ma lo stipendio è uno scoglio enorme per il Girona

Sarà un'operazione complicata, ma il tentativo si farà. Il Girona ha sondato la possibilità di ingaggiare Marc-André Ter Stegen durante la finestra di trasferimenti invernale, come rivelato dal quotidiano catalano SPORT: l’aspetto economico rende impervio l'affare, ma il club rojiblanco continuerà a insistere fino alla chiusura del mercato. La sensazione, però, è che la questione andrà avanti per le lunghe.

Il portiere tedesco di 33 anni ha recuperato totalmente dai problemi alla schiena ed è in perfette condizioni per giocare, mentre si trova in un limbo senza uscita al Barcellona. Senza spazio tra i pali e con il rischio di perdere il treno Mondiali e la chiamata della Germania di Nagelsmann. Per questo un prestito al Girona a campionato in corso è giudicata come buona possibilità dal giocatore, mentre la dirigenza di Montilivi ritiene l'arrivo di Ter Stegen come un obiettivo ad alta priorità.

Lo stipendio elevato (10 milioni l'anno bonus inclusi), unito alla necessità di rinforzare ogni reparto, complica l’operazione. L'allenatore del Girona, Michel, ritiene necessari gli acquisti di un difensore centrale e di un centrocampista, oltre ad Echeverri, per continuare la scalata in classifica dopo aver lasciato la zona rossa della retrocessione. Tutto però dipende dal Fair Play finanziario e in questo senso il Girona è impossibilitato a coprire più di un milione - al massimo 1,5 milioni - di stipendio per il portiere di 33 anni. Da capire se Ter Stegen deciderà di ridursi il salario pur di ritrovare la maglia da titolare. Mentre Michel ha già espresso chiaramente la predisposizione favorevole al suo ingaggio: "È un giocatore top, tutti vorrebbero avere un giocatore così".